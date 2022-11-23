FSM Köprüsü girişinde çakar denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde usulsüz çakar-siren bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

FSM Köprüsü girişinde çakar denetimi

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İstanbul Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde denetim noktası oluşturuldu. Ekipler, usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı.

FSM Köprüsü girişinde çakar denetimi - 1

Araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi, usulsüz çakar tertibatı kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. 2 sürücüye usulsüz çakar-siren tertibatı bulundurmaktan bin 823’er TL, 3 sürücüye şerit ihlalinden 196’şar TL ve 1 sürücüye de emniyet şeridi ihlalinden dolayı bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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