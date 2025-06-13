FSM Köprüsü girişinde feci olay: Biten benzin sonu oldu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde benzininin bitmesi nedeniyle emniyet şeridine çekilen otomobile, bir motosiklet arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaşanan kazada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında köprünün Sarıyer girişinde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin benzini bitince sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti.
Otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü ise otomobile arkadan çarptı.
İKİNCİ MOTOSİKLETLİ DE KAZA YAPTI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu ağır yaralanırken, arkadan gelen başka bir motosiklet ise kazaya karışan motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- İstanbul