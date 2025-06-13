FSM Köprüsü girişinde feci olay: Biten benzin sonu oldu

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaşanan kazada bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında köprünün Sarıyer girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin benzini bitince sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti.

Otomobili fark edemeyen motosiklet sürücüsü ise otomobile arkadan çarptı.