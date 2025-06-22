FSM Köprüsü yeşile büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü nedeniyle yeşil renge büründü.

FSM Köprüsü yeşile büründü

Her yıl haziran ayı "Skolyoz Farkındalık Ayı", haziranın üçüncü cumartesi günü de "Skolyoz Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor.

'de skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda FSM Köprüsü bu akşam yeşil renkle aydınlatıldı.

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