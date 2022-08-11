FSM Köprüsü'nde çalışma yapılacak

Haberler 11.08.2022 - 15:46
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) asfalt bakım çalışması yapılacak.
Açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Buna göre; Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 (Cumartesi) tarihinde 00.00’te başlayacak; 14.08.2022 (Pazar) günü sabah saat 10.00’da tamamlanacak.
⚠️⚠️DUYURU ⚠️⚠️#FatihSultanMehmetKöprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacaktır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) August 11, 2022
Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00’te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10:00’da tamamlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/6SYlwapS83