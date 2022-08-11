FSM Köprüsü'nde çalışma yapılacak

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) asfalt bakım çalışması yapılacak.

Açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Buna göre; Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 (Cumartesi) tarihinde 00.00’te başlayacak; 14.08.2022 (Pazar) günü sabah saat 10.00’da tamamlanacak.