FSM Köprüsü'nde çalışma yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacağını açıkladı. Çalışma nedeniyle Edirne istikametinde yaklaşık 24 saat kullanılamayacak.

Haberler 11.08.2022 - 15:46

FSM Köprüsü'nde çalışma yapılacak

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) asfalt bakım çalışması yapılacak. 

Açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. 

Buna göre; Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 (Cumartesi) tarihinde 00.00’te başlayacak; 14.08.2022 (Pazar) günü sabah saat 10.00’da tamamlanacak.

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