FSM'deki araç yangını trafiği kilitledi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Anadolu Yakası Edirne istikametinde yoğunluk yaşandı.

DHA 04.06.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 18:55

FSM'deki araç yangını trafiği kilitledi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

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