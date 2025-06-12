Fuarda feci olay: 5 öğrenci hastanelik oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir profilli pankart, öğrencilerin üzerine düştü.



Bu sırada sahnede bulunan Fahrettin Ulusoy İlkokulu öğrencilerinden Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.