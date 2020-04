Fuat Oktay 'normale dönüş planı'nı anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda hazırlanacak normalleşme planı, bayrama kadar açıklanacak."Kazanımları kaybetmeden normale dönmeliyiz" diyen Oktay, plan hayata geçtiğinde de sağlık ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kuralların her sektörde ve her yerde uygulanmasına devam edileceğini belirtti.



Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre, Oktay özetle şunları söyledi:

KAZANIMLARI KAYBETMEYELİM



"Virüs ile mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. İniş süreci başladı. Arzumuz, mayıs ayı içinde daha da dikkat çekici bir noktaya gelmesi. Amacımız, mücadelede elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, ülkeyi yavaş yavaş normale geçirmek. Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş, kademeli olarak açma sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşlerini dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Sona gelindi. Yol haritasını aşamalar olarak düşünmemek gerek. Dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. Tüm veriler her gün değerlendiriliyor olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Her sektör, her işletme, her işyeri genel kurallara uyacak. 'Virüsten önceki normale ya da her şey bitti normale dönüyoruz' değil. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları sürecek.

Hizmet alan da hizmet veren de dikkat edecek. Kurallara uyulup uyulmadığı konusunda sıkı bir denetim yapılacak.



HER OLASILIĞA HAZIRIZ

Çalışmamızda her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz. Süreç bitmedi, kimse virüs bitti demiyor. Her olasılığa hazırız. Mesela normale dönüş planı hayata geçtikten sonra, olası bir yerde virüs tespit edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin protokoller hazırlanıyor. Böylece ilgili tüm kurumlar, böyle bir durumda ne yapılacağını biliyor olacak. Panikle, apar topar değil şimdiden şartlar belirleniyor. Bunlar rehber haline getirilerek ilgililere verilecek.

BAYRAMA MÜJDE İÇİN ERKEN



Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz. Ekonomiyi de bir yandan canlandırmak istiyoruz. İnşallah kazanımları kaybetmeden Türkiye'yi hep birlikte normale döndürürüz."

ÖNCELİK TURİZMDE

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında ele alınan normalleşme takvimiyle ilgili ayrıntılar, Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberinde yer aldı.

Ramazan Bayramı’nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek.

Özetle; normalleşmede öncelik turizmde. İlk etapta ‘korunaklı’ oteller açılacak.

Okullarda uzaktan eğitimin mayıs sonuna kadar uzatılması öngörülüyor. Okullar örgün eğitime sonbahar döneminde (eylül sonu-ekim başı) başlayacak. Bu süreçte özellikle ortaokul ve liselere yönelik bazı branşlarda yaz aylarında telafi eğitimlerinin yapılabileceği de konuşuluyor. ÖSYM’nin yapacağı sınavların salgının seyrine göre Kurban Bayramı’nın ardından temmuz sonu ya da ağustos başında yine sosyal mesafeye ve tedbirlere uyularak yapılması öngörülüyor.



Ülke genelinde bayram namazı kılınmaması ve 31 ilde bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar sokağa çıkmanın yasaklanması da gündemde. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

AVM’lerin vaka sayısının az olduğu şehirlerden başlanarak açılması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak AVM’ler açılsa dahi “yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları” gibi kalabalık ortak kullanım alanları ilk etapta hizmet vermeyecek.

Ağustos ayının sonuna kadar yerel yönetimlerce organize edilen, konser, tiyatro, şenlik, sinema gösterimi gibi etkinlikler de yapılamayacak.

Salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

BAYRAMDAN SONRA İLK UÇUŞ

Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri de kademeli olarak başlatılacak. Yurtiçi uçuşların ise bayramdan sonra dar kapsamlı başlatılması yurtdışı uçuşların ise belirli bir süre daha yapılmaması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda hazırlanacak plan, bayrama kadar açıklanacak.

