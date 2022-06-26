Fuat Oktay'dan Ege adaları uyarısı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına sert tepki gösterdi. Oktay "Yunanistan’ın aklını başına alması lazım" dedi.

Haberler - NTV Haber 26.06.2022 - 13:41

Fuat Oktay'dan Ege adaları uyarısı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz

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Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ege adaları konusunda ’ın uluslararası anlaşmaları kendi çıkarına göre yorumladığını belirtti.

buna rıza gösteremez” diyen Oktay, “Yunanistan’ın aklını başına almasını biz ısrarla temenni ederiz ama bununla birlikte başkalarının dolduruşuna gelmemesi konusunda da uyarırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye’nin olan bitene karşı sessiz durma şansı olmadığını da vurguladı.

Yunanistan, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdı. Yunanistan, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdı.

KEÇİ ADASINDAKİ HUKUKA AYKIRI SİLAHLANMA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.

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