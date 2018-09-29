İstanbul'daki evinde vefat eden 83 yaşındaki Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camii'nde tören düzenleniyor. Oktay'ın cenazesi buradaki tören öncesinde evine götürüldü ve helallik alındı.
Taziyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fuat Oktay'ın babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile aile üyeleri kabul etti.
Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Fuat Oktay'ın annesi için cenaze töreni
NTV HaberTürkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün vefat annesi Şaziye Oktay İstanbul'da son yolculuğa uğurlanıyor. Cenaze törenine Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.
İstanbul'daki evinde vefat eden 83 yaşındaki Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camii'nde tören düzenleniyor. Oktay'ın cenazesi buradaki tören öncesinde evine götürüldü ve helallik alındı.