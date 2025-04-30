Fuhuş çetesinin dudak uçuklatan mal varlığı
Adana'da kadınları fuhuşa zorlayan çeteye yönelik operasyon yapıldı. Mobil uygulama ile haberleştiği belirlenen çete üyelerine ait 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Adana'da organize hareket ettikleri belirlenen fuhuş çetesine yönelik operasyon yapıldı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı.
Polis, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit ettiği fuhuş şebekesine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 100 bin lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
MÜŞTERİLER MOBİL UYGULAMADAN
12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla müşterileriyle haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.
72 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon liralık banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.
YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden üçü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, yedi kişi adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan yedi şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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