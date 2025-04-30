Fuhuş çetesinin dudak uçuklatan mal varlığı

Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 100 bin lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

MÜŞTERİLER MOBİL UYGULAMADAN

12 kadını fuhuşa sürüklediği ve fuhuş için yer temin ettiği tespit edilen şebekenin polise yakalanmamak için internet tabanlı uygulamalarla müşterileriyle haberleştiği, fuhuş için masaj salonu ile spaları kullandıkları ortaya çıktı.

72 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca polis, fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon liralık banka mevduatına ve yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR ile 8 konut ve arsa olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koydu.

YEDİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden üçü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, yedi kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan yedi şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.