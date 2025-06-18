Fuhuş ve gizli çekilen görüntülerle şantaj: Masaj salonunda kirli suç zinciri

Konya'da müşterilerini gizli kamerayla çekip şantaj yapan, aralarında çalışanlarının da olduğu kişilere zorla uyuşturucu kullandırarak fuhuş yaptıran çete çökertildi.

Fuhuş ve gizli çekilen görüntülerle şantaj: Masaj salonunda kirli suç zinciri

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir salonunda zorla fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan polis, müşterilerini gizli kamerayla çekip şantaj yaptıkları, aynı zamanda aralarında kadın ve erkek çalışanlar ile çocukların da olduğu kişilere zorla uyuşturucu kullandırıp fuhuş yaptırdıkları, husumetli oldukları kişilerin ev ve araçlarına silah yerleştirip ihbar ederek, mağdur ettikleri tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından "Kardelen" adı altında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda; silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Fuhuş ve gizli çekilen görüntülerle şantaj: Masaj salonunda kirli suç zinciri - 1 Konya'da masj salonuna operasyon

BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ifadesinin ardından savcılık tarafından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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