Fuhuşa zorlanan 9 kadın kurtarıldı

İstanbul’da para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi.



Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.



Gerekli hazırlıkların ardından İstanbul’da Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli, Kartepe ve Darıca’da önceden belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda yer alan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

