Fulya’nın katiline yine müebbet hapis cezası

İzmir ’de eski eşi Fulya Öztürk’ü öldüren Hasan Ozan Baştosun’a yeniden yargılandığı davada da müebbet hapis cezası verildi. Olay, 9 Aralık 2020’de Fulya Öztürk’ün çalıştığı pastanede meydana geldi. Pastanede, Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'ü silahla ateş ederek öldürdü. Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk’ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, tutuklandı. Baştosun hakkında, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geçen yıl mayıs ayında görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Baştosun, kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırılırken, cezasında indirim de uygulanmadı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI



Avukatların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza dairesi, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğuna da kanaat getirdi ve yerel mahkemenin verdiği kararını bozdu.



Hasan Ozan Baştosun yerel mahkemede bir kez daha hakim karşısına çıktı.



YENİDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI KARARI VERİLDİ



İddia makamı, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.



Söz sözleri sorulan sanık Baştosun, pişman olduğunu belirtip, “Hiçbir sorunumuz yoktu. Olay günü hakaretler ve küfürler olunca olay gerçekleşti. Pişmanım. Kızım hem annesiz hem babasız kaldı.” dedi.



Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı yine kasten öldürme suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.