Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar

NE OLMUŞTU?



Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.

Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan geçen aylarda tahliye olmuştu.