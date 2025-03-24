Futbolcular basın mensuplarına saldırdı!

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Darıca Gençlerbirliği ile Karamürselspor karşılaşmasında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti, Karamürsel futbolcuları, basın mensuplarına saldırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısında Karamürsel kalecisinin, top toplayıcı bir çocuğa küfür ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu duruma tepki gösteren basın mensupları ile Karamürselli futbolcular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile futbolcular, basın mensuplarının üstüne koşarak fiziki müdahalede bulundu.



Polis ekipleri devreye girerek, basın mensuplarını saha dışına çıkardı. İlk yarının sona ermesinin ardından tansiyon düşmedi. Karamürselli bir futbolcunun, Darıca Gençlerbirliği taraftarına su fırlatmasıyla tribünler karıştı.



Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri, ev sahibi takımın taraftarlarına müdahale ederek biber gazı kullandı. Bu durum, tribünlerde büyük tepkiye neden oldu.



Darıca Gençlerbirliği-Karamürsel karşılaşması 1-1 beraberlikle sona erdi.