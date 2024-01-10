Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda ara transfer dönemi için geri sayım sona eriyor. 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı. Futbolseverler şimdi ara transfer takvimine odaklandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi için geri sayım sona erdi. Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre takvim işlemeye başlayacak.

ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak'ta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...