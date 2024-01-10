Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi için geri sayım sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre takvim işlemeye başlayacak.



ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak'ta başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.



