Futbolda bahis-şike soruşturması. 34 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Futbolda bahis-şike soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame ile 34 sanık hakkında ayrı ayrı dava açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Kamuoyunda “Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianameler tamamlanarak, her şüpheli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açılmıştır. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir.”