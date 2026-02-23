Futbolda bahis ve şike operasyonu. Rakibe bahis oynayan 11 yönetici hakkında tutuklama talebi

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.



11 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ



32 şüphelinin 11’i tutuklama istemi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler hakkında sadece adli kontrol talep edildi.

1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

33 ŞÜPHELİNİN BAHİS HESABI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda 33 şüphelinin bahis hesabı bulunduğu ifade edilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet (şike ve teşvik primi) iddiasıyla İstanbul merkezli farklı illerde 33 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 32 zanlının yakalandığı, 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Adana Demirspor yöneticileri Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz ve İhsan Çetinkaya,

Ankaragücü yöneticisi Adem Başbilen,

Yeni Malatyaspor yöneticisi Ahmet Topdağ,

Antalyaspor yöneticileri Tuncay Gülel, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Aytaç Altay ve Bahadır Haktanır,

Bodrumspor yetkilisi Caner Tuna, Göztepe yöneticisi Enes Memiş,

Giresunspor yöneticileri Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, İbrahim İnaç ve Tahsin Çoban,

Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Yunus Emre Demirkol, Osman Öztürk ve Osman Serper,

Alanyaspor yöneticileri Hüsamettin Akyüz ve Hüseyin Gümrükcüler,

Denizlispor yöneticileri Hüseyin Sorudak ve Yavuz Cinkaya,

Konyaspor yöneticileri Kamil Yücel ve Muhammet Ali Atasever,

Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez,

Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven,

Sivasspor yöneticisi Yasin Ocak.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konyaspor'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Söz konusu adli süreç, Kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır." demişti.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.

Eyüpspor Başkanı dahil olmak üzere birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi tutuklanmıştı.