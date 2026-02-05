Futbolda bahis ve şike soruşturması. 52 şüpheli hakkında iddianame

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklanmıştı. 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöneticilerin ardından bin 24 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti. 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verilmişti.

Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sönmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklanan isimler arasında.

SORUŞTURMADA NELER TESPİT EDİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, Konyasporlu Alassane Ndao'nun da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit etti. Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden yasal sitelerden bahis oynadığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi, Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük de vardı. Şüphelilerin banka hesapları da incelendi.

ŞİKE İDDİASI DA VAR

Soruşturmada şike iddiası da var. 24 Aralık 2023'te 1. ligde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili biri futbolcu 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Bir diğer iddia ise 28 Nisan 2024'te 2. ligde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili.