Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Banka şube müdürü dahil 11 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ilk olarak bir iş adamının şikayeti üzerine ‘bankacılık zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Söz konusu bankasının özel fonu aracılığıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin de bulunduğu kişilerin dolandırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, banka Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan’da önce gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, dosya 'zimmet' suçunun oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) gönderildi.



İDDİANAME BAŞSAVCILIKÇA ONAYLANDI



BDDK tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporun soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli banka şube müdürü Seçil Erzan'ın da arasında bulunduğu şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin Başsavcılığın onayının ardından mahkemeye gönderildiği öğrenildi.



11 ŞÜPHELİYE 'BANKACILIK ZİMMETİ' SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK



Öte yandan aralarında şüpheli Erzan, banka ve bankanın bazı yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında 'bankacılık zimmeti' suçundan takipsizlik kararı verildi. Soruşturma konusu eylemde yazılı başvuru şartının BDDK tarafından gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.