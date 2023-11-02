Futbolda dolandırıclık soruşturmasında banka harekete geçti | Eski Futbolculara tefecilik suçlamasıyla suç duyurusu

Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu kişilere, yüksek faiz vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, savcılık bankanın yönetim kurulu üyeleri hakkında takipsizlik kararı verdi.



Takipsizlik kararının ardından banka harekete geçti.



Müşteki futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak ve Emrah Çolak ile Galatasaray’ın eski tercümanı Mert Çetin hakkında, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddiasıyla suç duyurularında bulundu.



Suç duyurusunda söz konusu kişilerin, ABD dolarına yıllık basit yüzde iki binlere varan oranda fahiş faiz beklentisiyle bir saadet zinciri oluşturdukları iddia edildi.