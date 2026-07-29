Futbolda yeni sezon öncesi kritik toplantı: Sanal devriyeler artırılacak

Toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya 81 ilin valileri ile ilgili kurumların yöneticileri de katıldı.

Çiftçi, Süper Lig’den alt liglere kadar bütün müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanması amacıyla alınacak önlemlerin ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini belirtti.

SANAL DEVRİYELER ARTTIRILACAK

Bakan Çiftçi’nin paylaşımına göre, yeni sezonda sosyal medya ve dijital platformlarda yapılan provokatif ve suç teşkil eden paylaşımlara karşı sanal devriye faaliyetleri artırılacak.

Taraftarların deplasman maçlarına giderken kullandığı seyahat güzergâhlarında jandarma ve emniyet teşkilatları arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek.

GÜVENLİK KURULLARINA VALİLER BAŞKANLIK EDECEK

Süper Lig müsabakaları öncesinde Spor Güvenlik Kurulları, ilgili ilin valisinin başkanlığında toplanacak.

Stadyumlara girişlerde, protokol tribünleri de dahil olmak üzere Passolig sistemi titizlikle uygulanacak. Müsabakalarda görev yapan güvenlik personelinin yaka kameralarını etkin biçimde kullanması sağlanacak.

Çiftçi, spor sahalarının provokasyonların değil, centilmenliğin, kardeşliğin ve birlik ruhunun adresi olması için bütün kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını ifade etti.

Yeni sezonda daha huzurlu, daha güvenli ve sporun ruhuna uygun bir ortam oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.