Gabar Dağı'nda kaybolan TIR sürücüsü drone ile bulundu

Gabar Dağı bölgesindeki bir tesise TIR ile malzeme götüren Rıdvan V. ile telefonda konuşurken saat 00.55'te irtibatının kesildiğini belirten eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve ağaçlarla kaplı bölgede 16 kişilik ekibin yer aldığı 3 araç ve termal drone ile yapılan arama sonucu Rıdvan V. saat 06.55 sıralarında bulundu.



Sağlık durumu iyi olan Rıdvan V., kontrol amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.



Rıdvan V'nin yolunu kaybettiği, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım isteyemediği ve bir bölgede aracıyla yardım beklediği öğrenildi.