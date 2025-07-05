Gabar Dağı'nda orman yangını: 11 saatte kontrol altına alındı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı.

Gabar Dağı'nda orman yangını: 11 saatte kontrol altına alındı

Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve toplam 37 personel ile müdahale edildi. Ayrıca Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri ve ekibi de çalışmalara destek verdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Petrol kuyularına yakın mesafede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 11 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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