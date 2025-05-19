Gabar'da 19 Mayıs programı | Kurtulmuş: Bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Şırnak Gabar'da bir program düzenlendi.

Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, "Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen Terörsüz Türkiye hedefimizde burada artık petrol kuyuları var." diye konuştu.

"BU DAĞLARDA KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK"

"Artık bu dağlarda korku değil, ölüm değil, kurşunlar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek." diyen Numan Kurtulmuş, Terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, destanlar yazan kahramanlarımızı minnetle yadediyoruz. Eğer güvenlik güçlerimizin çalışmaları olmasaydı bugün buralarda bu kuyuları açmak mümkün olmazdı." dedi.

TBMM Başkanı, "Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır." diye konuştu.