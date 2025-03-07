Gabar’da petrol üretimi 78 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Şırnak Gabar’da günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını aktardı.

"DÜN KARANLIKTI, BUGÜN AYDINLIK"



Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü" mesajını yayımladı.

Gabar'da 3 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini belirten Bakan Bayraktar, Gabar’daki petrol üretiminin Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu dile getirdi.