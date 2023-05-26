Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi

Üniversite öğrenimi için geldiği Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle ülkesine gönderildi.

Gabonlu Dina'nın cenazesi ülkesine gönderildi
Gabonlu Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor

Gabonlu Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor

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Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler tarafından üç gün önce Bahçelievler'deki İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınmıştı.

Bir cenaze firması tarafından işlemleri yürütülen Ibouanga'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Dina'nın cenazesi İstanbul-Libreville seferini yapan TK 0540 sefer sayılı uçağıyla saat 08.30'de Gabon'a gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyünde yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

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