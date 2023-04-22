Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı

Avukat Şeker şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde çıplak ayakla birisi ya da birilerinden kaçtığı belli olan 17 yaşında bir kız çocuğunun ölümüne ilişkin, intihar etme ihtimalinin bile değerlendirilmeye katılması, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırıdır. Suda boğulmanın ne şekilde gerçekleştiğine dair emarelere açıklık getirilmemiş, ölümün kaç sularında vuku bulduğu ya da su altında geçirilen sürenin ne kadar olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulmamıştır. Bu şekliyle ne soruşturma aşaması ne de kovuşturma aşamasında mahkemeye esas teşkil edebilecek işbu rapora itirazlarımızı gerçekleştirip, eksik ve açığa kavuşturulması gereken hususlar için tamamlanma talebinde bulunacağız.''

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLU

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.



Dinabongho’nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

