Gabonlu öğrencinin ölümü: 8 şüpheli serbest bırakıldı

Karabük'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (18) ölümünün aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alına alınan şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.



Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.



Daha önce gözaltında alınan bir yabancı uyruklu kişi ile emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye getirildi.



NE OLMUŞTU?



Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmişti.



Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.