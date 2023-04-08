Gabonlu öğrencinin sır ölümü | Büyükelçilik avukatı sordu: Bir kişi neden arabadan atlamaya kalkışır?

'ARABAMDA ELLERİ KANIYORDU'



Avukat Şeker, D.A.'nın ifadeleriyle ilgili bilgi vererek, "D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. Benim arabamda elleri kanıyordu. Ellerinin kanamasından sonra araba devam ederken arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabanın içindeki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak." diye konuştu.



Kerim Bahadır Şeker, D.A.'nın, engelli aile bireyleri olduğu için tutuklanmadığını belirterek, "Burada bir patlama olsa, ben desem ki annem, babam, teyzem, kuzenim yatalak şeklinde diye ifade etsem ve beni salıverseler bu kamu vicdanını yaralar mı yaralamaz mı? Siz kamuoyundaki takipçilerin kanaatine bırakıyorum. Hukuken zaten aykırı, garabet ve kabul edilemez. Böylesi bir karar bizlerin vicdanlarını yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları şahsen gerçekleştireceğiz" dedi.



'BİZLERİ ŞOKE EDEN BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTILAR'



Gabon Büyükelçiliği'nin Dina’nın ölümüyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na nota verdiğini hatırlatan Şeker, "Bu notaya ilişkin olarak Gabon Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlık kanadından açıklama geldi. Meclis’te Sayın Başbakanın yaptığı açıklamada kendisi 1 tutuklu olduğunu ifade etmişti. Evet, Sayın Başbakan bu açıklamayı yaptığı saat itibarıyla doğruydu. Ancak maalesef ki bahsetmiş olduğum, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılarak bizleri şoke eden bir kararla karşı karşıya bıraktılar. Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.

