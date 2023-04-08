Gabonlu öğrencinin sır ölümü | Büyükelçilik avukatı sordu: Bir kişi neden arabadan atlamaya kalkışır?

Karabük Üniversitesi öğrencisi olan Dinabongo İbunda'nın 26 Mart günü cansız bedeni, Filyos Çayı kenarında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturmada; kaybolmadan önce evinin bulunduğu sokakta yalın ayakla koştuğu anlar ortaya çıkmıştı.
Gabon uyruklu üniversite öğrencisinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma da sürüyor. Yürütülen soruşturmada Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gabon Büyükelçiliği'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 kez mahkemeye sevk edilmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.A. hakkında verilen karara itiraz edeceklerini belirtti. Şeker, "D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. 'Arabamda elleri kanıyordu' diyor. Sonra arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabadaki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak. Burada ona yer yapılmaya çalışılıyor." dedi.
'ARABAMDA ELLERİ KANIYORDU'
Avukat Şeker, D.A.'nın ifadeleriyle ilgili bilgi vererek, "D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. Benim arabamda elleri kanıyordu. Ellerinin kanamasından sonra araba devam ederken arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabanın içindeki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak." diye konuştu.
Kerim Bahadır Şeker, D.A.'nın, engelli aile bireyleri olduğu için tutuklanmadığını belirterek, "Burada bir patlama olsa, ben desem ki annem, babam, teyzem, kuzenim yatalak şeklinde diye ifade etsem ve beni salıverseler bu kamu vicdanını yaralar mı yaralamaz mı? Siz kamuoyundaki takipçilerin kanaatine bırakıyorum. Hukuken zaten aykırı, garabet ve kabul edilemez. Böylesi bir karar bizlerin vicdanlarını yaralamaktadır. Buna istinaden gerekli itirazları şahsen gerçekleştireceğiz" dedi.
'BİZLERİ ŞOKE EDEN BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTILAR'
Gabon Büyükelçiliği'nin Dina’nın ölümüyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na nota verdiğini hatırlatan Şeker, "Bu notaya ilişkin olarak Gabon Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlık kanadından açıklama geldi. Meclis’te Sayın Başbakanın yaptığı açıklamada kendisi 1 tutuklu olduğunu ifade etmişti. Evet, Sayın Başbakan bu açıklamayı yaptığı saat itibarıyla doğruydu. Ancak maalesef ki bahsetmiş olduğum, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılarak bizleri şoke eden bir kararla karşı karşıya bıraktılar. Umarız ki en yakın zamanda bu sürünceme ve cinayete ilişkin sorumlular hukuk önüne çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.