Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümünde 5 gözaltı

NE OLMUŞTU?



Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmişti.



Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın ön otopsisi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Karabük Üniversitesi'nde ''Dina'ya adalet'' diyerek yürüyüş yapmıştı. Gabonlu genç kız, annesine öldürülebileceğini söylemiş Haberi Görüntüle