Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümünde 6 gözaltı

Karabük'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (18) ölümünün aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2'si yabancı uyruklu 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Ibouanga'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi yabancı uyruklu bir genç kızı daha gözaltına aldı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

