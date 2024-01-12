Gaffar Okkan cinayetinin sanığıydı: HÜDA PAR'ın belediye başkan adayı oldu

Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliği ile yargılanan Ali Bilmez, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Diyarbakır Bismil'den belediye başkan adayı oldu.

Gaffar Okkan cinayetinin sanığıydı: HÜDA PAR'ın belediye başkan adayı oldu

HÜDA PAR, Ali Bilmez’i Bismil’de Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Bilmez, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın 5 polis memuru ile birlikte şehit edilmesine ilişkin davada Hizbullah üyeliğinden tutuklu yargılanıyordu.

İddianamede Ali Bilmez hakkında ''örgüt üyeliği'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Okkan cinayeti sanıklarından Ali Bilmez mahkeme tarafından tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı.

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