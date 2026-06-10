Gaffar Okkan suikastı: İki failin dosyası zaman aşımından düştü

Diyarbakır'da 24 Ocak 2021'de makam aracında pusuya düşürülerek şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan 'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Okkan, 1997 ila 2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.

Şehit emniyet müdürünün en büyük hayali, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu suikastını çözmekti.

Ancak Mumcu'dan sekiz yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda Okkan ve beş polis memuru şehit oldu.

İKİ ZANLI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Saldırıyla ilgili Haşim Alabalık ile Murat Aktaş isimli iki zanlı 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.

Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası zaman aşımından düştü.

Böylece Alabalık ile Aktaş hakkındaki yakalama emri kaldırılarak dosyaları kapatıldı.