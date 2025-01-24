Gaffar Okkan suikastının 24. yılı
"En büyük hayalim Uğur Mumcu suikastını çözmek" diyen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı 24 yıl önce uğradıkları saldırıda, şehit oldu. Şehit emniyet müdürü ve silah arkadaşları için Diyarbakır'da anma töreni düzenlendi.
Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Törende, gaziler, polis memurları, vatandaşlar ve Diyarbakırsporlu futbolcular Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı, bazı binaların balkonlarına ve camlarına şehit Okkan'ın fotoğrafı asıldı.
İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 24 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Okkan ve silah arkadaşlarının şehadet mertebesine eriştikleri noktada anmak üzere toplandıklarını söyledi.
Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ve vatandaşlar katıldı.
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