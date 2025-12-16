GAİN Medya'ya operasyon. Holdingde arama yapılıyor, gözaltılar var

"YÜKLÜ MİKTARDA PARANIN KAYNAĞI AÇIKLANAMADI"

MASAK raporunda, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020'de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi verildi.

Bu devirden önce ve sonra 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak'ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, 29 Kasım 2024'teki genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespitlerine yer verildi.

"PARA HAREKETLERİ TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"- Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.

- 12 Aralık 2024'te şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak'ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos arasında GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi'ne aktarıldığı anlaşılmıştır.

- Tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varılmıştır."

2022 YILINDA KURULDU, SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre, Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.