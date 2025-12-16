GAİN Medya'ya operasyon. Holdingde arama yapılıyor, gözaltılar var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.



“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamındaki operasyonda holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

Holding ve bağlı şirketlerde arama yapıldığı belirtildi.

2012 YILINDA KURULDU, SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN

Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.

