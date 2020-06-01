Gal arısı nedir, gal arısının zararları neler?

Gal arısı nedir? Kestane ağaçlarına dadanan gal arılara ile mücadele sürüyor. Peki gal arısı nedir, gal arısının zararları nelerdir?

Anavatanı Çin olan, zararlı gal arısı daha sonra Japonya'da sonra da ABD'de görüldü.

Türkiye'de ise ilk defa 2014 yılında Yalova'da tespit edildi. Yalova'nın ardından da İzmit ve İstanbul'da görüldü.

Zararlı gal arısının tek konutçusu kestane ağaçlarıdır.

Gal arısı zararları nelerdir?

*Fazla sayıda gal oluşumu yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya neden olur.

* Fotosentez alanını azaltarak ağaçların büyümesine engel olur.

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