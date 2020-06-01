Gal arısı nedir, kestane gal arısının zararları neler?

Gal arısı nedir?

Kestane ağaçlarına dadanan gal arılara ile mücadele sürüyor. Peki gal arısı nedir, gal arısının zararları nelerdir?

Anavatanı Çin olan, zararlı gal arısı daha sonra Japonya'da sonra da ABD'de görüldü.

Türkiye'de ise ilk defa 2014 yılında Yalova'da tespit edildi. Yalova'nın ardından da İzmit ve İstanbul'da görüldü.

''CİDDİ DERECEDE ZARARA NEDEN OLUR''

Son olarak Zonguldak'ta görülen gal arıları ile ilgili olarak bölge orman müdürlüğü açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında, ''Ağacı hastalıklara karşı dayanıksız hale getirerek büyümesine ve gelişmesine engel olur. Mayıs, Haziran ve Temmuz boyunca ağaçlarda hissedilir derecede zararı görülür'' ifadelerine yer verdi.



Türkiye'de son zamanlarda görülen gal arıları en etkili doğal düşman olduğu biliniyor. Zararlı gal arısının tek konutçusu kestane ağaçlarıdır.

Gal arısı zararları nelerdir?

*Fazla sayıda gal oluşumu yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya neden olur.

* Fotosentez alanını azaltarak ağaçların büyümesine engel olur.

GAL ARILARINA KARŞI TORYMUS SİNENSİS

Kestanelerin içine girip gelişmeyi engelliyor ve rekolteyi engelliyor. Arılar kestane üreticilerinin kabusu haline geldi.

Bursa'daki salgında gal arılarını yok etmek için bölgeye Torymus Sinensis bırakılmıştı. Torymus Sinensis gal arılarını yuvasında bulup yok ediyor. Bu sayede kestanelerin zarar görmeyeceği belirtilmişti.

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