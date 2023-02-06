Gal birimi nedir, ne demek? Gal birimi nasıl hesaplanır?

Gal, CGS ölçü sisteminde ivme birimidir. Birim adını Italyan bilim insanı Galileo Galilei (1564-1642) isminden alır. (MKS sisteminde ivme için özel bir birim yoktur.)



CGS siteminde temel büyüklüklerden uzunluk birimi santimetredir. İvme de 1 saniyede santimetre cinsinden sürat değişimi olarak tanımlanmıştır. Buna göre ivme birimi;

1 gal = 1cm bölü 1 sn kare



Mesela Dünya'da kütleçekimden ileri gelen ortalama ivme 981 gal'dır.

CGS NEDİR?

C.G.S. (centimeter, gram, second- santimetre, gram, saniye), bir birim sistemidir. Uzunluk birimini santimetre (cm), kütle birimini gram (g), zaman birimini ise saniye (s) olarak esas alır. Metrik sistem içinde yer alır.

1874 yılında British Association (İngiliz Birliği) tarafından Advancement of Science (Bilimde İlerleme) için ortaya atılmış ve birçok bilim insanı tarafından hemen benimsenmiştir.

Aşağıda MKS ve CGS birim sistemlerinin birimleri gösterilmiştir.