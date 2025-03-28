Galata Köprüsü'nde elektrik kutularında yangın: Tramvay seferleri durdu

Galata Köprüsü üzerindeki tramvay raylarının elektrik kutularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Teknik ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızadan dolayı seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, Eminönü-Kabataş istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.