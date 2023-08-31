Galata Köprüsü’nde Eminönü-Karaköy yönü kapanıyor (Alternatif güzergahlar paylaşıldı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin derz değişimi ve asfalt yenileme çalışası gerçekleştirdiği Galata Köprüsü’nde ikinci etap çalışmalara geçiliyor.



İkinci etap çalışmaları kapsamında, köprünün Eminönü-Karaköy yönü bir süre trafiğe kapalı olacak.



İstanbul trafiği için kritik öneme sahip köprü için alternatif güzergahlar oluşturuldu. Köprüye alternatif olarak, Ragip Gümüşpala Caddesi, Unkapanı Kavşağı, Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi’nin kullanılması gerektiği belirtildi.