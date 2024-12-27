Galata Köprüsü'nde Gazze eylemi

Geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de İsrail'in Filistin 'deki "katliamına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek. Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem sabah namazının ardından başlayacak. Yüzlerce kişinin İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden namaz sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, eylemin neden 1 Ocak'ta yapılacağını da anlattı.



1 Ocak tarihinin tılsımlı bir tarih olduğundan bahseden Beşinci, "Dünyada yeni yıl mesajlarının verildiği bir tarih. Biz de rahatsız etmemek için özellikle sabahleyin tertipliyoruz. Dünya yeni yıla girerken mutlu olabilir ama bir tarafta da kan dökülüyor. Geçen yıl 300 bine yakın katılım oldu." dedi.



Beşinci, "Ben, sen, o demeden bütün farklılıklarımızla bütün vicdan sahibi vatandaşlarımızı Galata Köprüsü'ne asil ve soylu duruşa davet ediyorum. Dünyaya güçlü bir mesaj verelim." diye konuştu.