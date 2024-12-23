Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü

Geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına dur demek için binlerce kişi İstanbul'da bir araya gelecek. Galatata Köprüsü'nde düzenlenecek gösteride, tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.



Milli İrade Platformu'nun düzenlediği basın toplantısında, geride kalan 15 ayda çocuk, kadın ve yaşlı demeden 50 bin kişinin yaşamınını yitirdiğine dikkat çekildi, bu katliama sessiz kalınamayacağı vurgulandı.



"SESİMİZ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, mazlumların hakkını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:



"İsrail'in sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz."

