Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü
İsrail geçen yıldan bu yana yağdırdığı bombalarla katliama devam ediyor. Can kayıplarının sayısı 50 bine yaklaştı. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Milli İrade Platformu geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de katliama dur demek için İstanbul'da büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Galatata Köprüsü'nde düzenlenecek buluşmaya herkes davet edildi.
Geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına dur demek için binlerce kişi İstanbul'da bir araya gelecek. Galatata Köprüsü'nde düzenlenecek gösteride, tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.
Milli İrade Platformu'nun düzenlediği basın toplantısında, geride kalan 15 ayda çocuk, kadın ve yaşlı demeden 50 bin kişinin yaşamınını yitirdiğine dikkat çekildi, bu katliama sessiz kalınamayacağı vurgulandı.
"SESİMİZ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, mazlumların hakkını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:
"İsrail'in sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz."
"GALATA'YA BEKLİYORUZ"
Gazze şeridindeki katliamın 15 aydır devam ettiğini ve dünyanın gözü önünde bir halkın yok edildiğini söyleyen TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Başkanı İbrahim Beşinci, Beşinci, Bu acımasız zulme sessiz kalmak insanlık onuruna aykırıdır. Filistin tüm insanlığın meselesi olmalıdır. Bu dünyaya iz bırakmak için Galata'da başkaldırıyoruz. Yeni yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami ve Fatih Camii'nde sabah namazında buluşup kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Dünyanın en güçlü eylemine imza atmak için Galata'ya bekliyoruz." dedi.
Geçen yıl 1 Ocak'ta sabah namazının ardından binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürümüştü. 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun desteğiyle yapılan etkinliğe on binlerce kişi katılmıştı.
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