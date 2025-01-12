Galata Köprüsü'nde görünmez kaza: Korkuluk kırılınca, Haliç'e düştü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kişi balık tutmak için köprüye geldi. Burada korkuluklara yaslanan kişi, korkuluğun kırılması sonucu Haliç'e düştü. Denizde çırpınan kişiyi görenler, teknedekileri uyararak o noktaya doğru yönlendirdi.



KORKULUK KIRILINCA DENİZE DÜŞTÜ



Uzun süren çabalar sonucu denize düşen kişi, can simidi atılarak kurtarıldı. Tekneye alınan kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin yardımları ile kurtarılarak tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

