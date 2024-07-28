Galata Köprüsü'nde hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Galata Köprüsü'nde hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Fatih ilçesi, Galata Köprüsü'nde meydana geldi.

Eminönü istikametinde seyir halinde bulunan 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 2 araca çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın içindeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılma ve yolun temizlenmesi çalışmaları sırasında trafik akışı yaklaşık bir saat dururken, Galata Köprüsü Fatih istikametinde yoğun trafik oluştu. Hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrardan normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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