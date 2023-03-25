Galata Köprüsü'nden denize düştü

20 DAKİKA SONRA KURTARILDI



Denizden çıkarılan ve soğuktan titreyen Tufan Ali Kahraman'a hemen termal tulum giydirilip vücut sıcaklığı korunmaya çalışılırken, yakılan piknik tüpüyle ısıtıldı.

Tekne kaptanı Mutlu ve arkadaşları denize düştükten yaklaşık 20 dakika sonra kurtarılan Tufan Ali Kahraman'ı bilincinin açık kalması için sürekli konuşturmaya çalıştı.

Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



DENİZDEN 10 KİŞİ KURTARDI



Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu'nun 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardığı öğrenildi.