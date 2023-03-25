Galata Köprüsü'nden denize düştü

Galata Köprüsü'nden saat 20:00 sıralarında denize düşen kişi dalgaya kapılıp açığa doğru sürüklendi.
Vatandaşlar çaresizce denize düşen kişiyi izlerken, bir restoranda iftar yapan gezi teknesi kaptanı Hasan Mutlu, bir kişinin denize düştüğünü öğrendi.
Teknesiyle hemen denize açılan Mutlu ve arkadaşları su üstünde çırpınan kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişinin de içinde olduğu tekne, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri eşliğinde kıyıya getirildi.
20 DAKİKA SONRA KURTARILDI
Denizden çıkarılan ve soğuktan titreyen Tufan Ali Kahraman'a hemen termal tulum giydirilip vücut sıcaklığı korunmaya çalışılırken, yakılan piknik tüpüyle ısıtıldı.
Tekne kaptanı Mutlu ve arkadaşları denize düştükten yaklaşık 20 dakika sonra kurtarılan Tufan Ali Kahraman'ı bilincinin açık kalması için sürekli konuşturmaya çalıştı.
Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DENİZDEN 10 KİŞİ KURTARDI
Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu'nun 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardığı öğrenildi.