Galata Köprüsü'nden denize itilen bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Fatih'te denize itildiği iddia edilen kişi boğularak hayatını kaybederken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Serkan A., Galata Köprüsü'nün alt katından henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Uzun'u (38), denize itti.



Suya düşen Uzun, boğularak yaşamını yitirdi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.



Uzun'un cesedi sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cesedi araca konularak, morga gönderildi.



Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Serkan A'yı gözaltına aldı.