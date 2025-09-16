Galata Kulesi'nde TEKNOFEST etkinliği

Galata Kulesi'nde havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un tanıtımı yapıldı.

Zamana atıf yapılarak hazırlanan özel gösterimde, her bir kum tanesinde medeniyetimizin yüksek değerlerine duyulan hasret dile getirildi ve bu hasretin TEKNOFEST ile giderildiği anlatıldı.

Galata Kulesi'ndeki etkinlik 16-17 Eylül akşamları da İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SÜRPRİZ ETKİNLİK

Festival, 16 Eylül akşamı İstanbul Boğazı'nda bir sürprize hazırlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazerle yansıtılacak olan "Benimle TEKNOFEST'e gelir misin?" daveti, gökyüzünü aydınlatacak ve İstanbullulara bir görsel şölen yaşatacak.

TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda "Sen Geleceksin Diye" mottosuyla kapılarını açıyor.