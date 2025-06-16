Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki Naci G., hayatını kaybetti.

Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti

'nda bulunan Galata Kulesi'ne gelen Naci G. henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti - 1 Olay yeri

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 22 yaşında olduğu öğrenilen Naci G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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