Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti
Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki Naci G., hayatını kaybetti.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi'ne gelen Naci G. henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 22 yaşında olduğu öğrenilen Naci G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Naci G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
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